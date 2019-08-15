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Актуальне
НБУ проведе аукціони з продажу пам’ятних монет

НБУ проведе аукціони з продажу пам’ятних монет

Київ • УНН

 • 7825 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Національний банк України проведе аукціони з продажу пам’ятних монет "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України" та "Орлан-білохвіст". Про це повідомили в пресцентрі НБУ, передає УНН.

29 серпня об 11:00 відбудеться аукціон з продажу памʼятних монет “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” номіналом 100 грн із золота у футлярі, 20 та 50 грн зі срібла у футлярі та 5 грн із нейзильберу в сувенірній упаковці.

Таких лотів буде продано 25, кожен з яких складатиметься із чотирьох зазначених монет по одній кожного виду. Рекомендований крок аукціону – 2 000 грн на кожний лот.

5 вересня об 11:00 відбудеться аукціон з продажу памʼятних монет “Орлан-білохвіст” із нейзильберу в сувенірній упаковці. Будуть продані п’ятнадцять окремих лотів по 100 монет у кожному. Рекомендований крок аукціону – 300 грн на кожний лот.

Початкова ціна всіх монет на аукціоні буде встановлена на рівні роздрібних цін Національного банку. Обидва електронні аукціони відбудуться на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Нагадаємо, найдорожчою пам'ятною монетою у першому півріччі 2019 року стала монета "25 років незалежності України".

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