НБУ проиграл еще один суд по ПриватБанку

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 5 февраля 2019, которой удовлетворено ходатайство прокурора второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей Главного следственного управления Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственном бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины Ковалева И.И., и наложен арест с запретом распоряжаться и отчуждать имущество в уголовном производстве под № 4201400000000126 1 - оставить без изменений, а апелляционную жалобу представителя Национального банка Украины Колосюка С.Л., - без удовлетворения ", - говорится в судебном решении.



Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализации ПриватБанка. В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Минфин присоединился к намерениям обжаловать решение суда в отношении ПриватБанка. В СНБО провели совещание по ПриватБанку и составили протокол поручений.