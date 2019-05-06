НБУ проиграл еще один суд по ПриватБанку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 63942 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92076 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101442 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103351 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112570 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130259 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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НБУ проиграл еще один суд по ПриватБанку

НБУ проиграл еще один суд по ПриватБанку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Национальному банку Украины Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы о снятии ареста с имущества ПриватБанка по делу о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 5 февраля 2019, которой удовлетворено ходатайство прокурора второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей Главного следственного управления Департамента процессуального руководства по уголовным производствам, подследственных Государственном бюро расследований, Генеральной прокуратуры Украины Ковалева И.И., и наложен арест с запретом распоряжаться и отчуждать имущество в уголовном производстве под № 4201400000000126 1 - оставить без изменений, а апелляционную жалобу представителя Национального банка Украины Колосюка С.Л., - без удовлетворения ", - говорится в судебном решении.

Как сообщал УНН, 18 апреля суд признал незаконным национализации ПриватБанка. В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка. Минфин присоединился к намерениям обжаловать решение суда в отношении ПриватБанка. В СНБО провели совещание по ПриватБанку и составили протокол поручений.

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