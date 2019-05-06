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НБУ програв ще один суд щодо ПриватБанку

НБУ програв ще один суд щодо ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Національному банку України Київський апеляційний суд було відмовлено у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з майна ПриватБанку у справі щодо можливого виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого Приватбанком в НБУ до націоналізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду. 

"Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Ковальова І.І., та накладено арешт із забороною розпоряджатися та відчужувати майно, у кримінальному провадженні під № 42014000000001261, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника Національного банку України Колосюка С.Л., - без задоволення", - сказано у судовому рішенні. 

Як повідомляв УНН,  18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. У НБУ заявили, що готують апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку. Мінфін приєднався до намірів оскаржувати рішення суду стосовно ПриватБанку. У РНБО провели нараду щодо ПриватБанку і склали протокол доручень.

Українські Національні Новини

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