НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% в 2019 году

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53499 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105440 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162371 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119324 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118266 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113503 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104921 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155331 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% в 2019 году

НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 10949 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Прогноз инфляции на 2017 год в Украине остается на уровне 9,1% и 6,0% на 2018 год, в 2019 году потребительская инфляция снизится до 5,0%. Такой прогноз обнародовал Национальный банк Украины, передает УНН.

"Национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. 2017 год, 6% ± 2 п.п. 2018 рек и 5% ± 1 п.п. в 2019 год). Так, прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1% и 6,0% на 2018 год. В 2019 году потребительская инфляция снизится до 5,0%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение II и III кварталов текущего года инфляция в годовом измерении оставаться на двузнаковом уровне и будет достаточно изменчивой. "Это связано с эффектом базы сравнения, а именно динамикой административно регулируемых цен в течение 2016 года. Но в IV квартале инфляция вернется к однознаковому уровню", - говорится в сообщении.

Указано, что базовая инфляция на конец года будет на уровне 6,5% - близком к текущему. На таком уровне ее будут поддерживать постепенное восстановление потребительского спроса и вторичные эффекты от роста продовольственной инфляции, добавили в НБУ.

"Цены на сырые продукты будут рости быстрее в последующие месяцы под влиянием ряда факторов. Во-первых, продолжат дорожать продовольственные товары на мировых рынках. Во-вторых, открытие дополнительных рынков сбыта для отдельных видов украинской продовольственной продукции приведет к сокращению их предложения на отечественном рынке", - говорится в сообщении.

Кроме этих факторов предложения будет действовать и фактор спроса. Вследствие дальнейшего оживления экономической активности и высоких темпов роста доходов населения постепенно будет восстанавливаться потребительский спрос, отметили в Нацбанке.

Сообщается, что "блокада перемещения товаров через линию разграничения с ОРДЛО не будет иметь существенного влияния на уровень потребительской инфляции".

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых.

Украинские Национальные Новости

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