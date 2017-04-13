НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% в 2019 году

"Национальный банк прогнозирует, что инфляция в 2017-2019 годах будет находиться в пределах объявленных целевых ориентиров (8% ± 2 п.п. 2017 год, 6% ± 2 п.п. 2018 рек и 5% ± 1 п.п. в 2019 год). Так, прогноз инфляции на 2017 год остается на уровне 9,1% и 6,0% на 2018 год. В 2019 году потребительская инфляция снизится до 5,0%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение II и III кварталов текущего года инфляция в годовом измерении оставаться на двузнаковом уровне и будет достаточно изменчивой. "Это связано с эффектом базы сравнения, а именно динамикой административно регулируемых цен в течение 2016 года. Но в IV квартале инфляция вернется к однознаковому уровню", - говорится в сообщении.

Указано, что базовая инфляция на конец года будет на уровне 6,5% - близком к текущему. На таком уровне ее будут поддерживать постепенное восстановление потребительского спроса и вторичные эффекты от роста продовольственной инфляции, добавили в НБУ.

"Цены на сырые продукты будут рости быстрее в последующие месяцы под влиянием ряда факторов. Во-первых, продолжат дорожать продовольственные товары на мировых рынках. Во-вторых, открытие дополнительных рынков сбыта для отдельных видов украинской продовольственной продукции приведет к сокращению их предложения на отечественном рынке", - говорится в сообщении.

Кроме этих факторов предложения будет действовать и фактор спроса. Вследствие дальнейшего оживления экономической активности и высоких темпов роста доходов населения постепенно будет восстанавливаться потребительский спрос, отметили в Нацбанке.

Сообщается, что "блокада перемещения товаров через линию разграничения с ОРДЛО не будет иметь существенного влияния на уровень потребительской инфляции".

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых.