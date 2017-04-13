НБУ прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прогноз інфляції на 2017 рік в Україні залишається на рівні 9,1% та 6,0% на 2018 рік, у 2019 році споживча інфляція знизиться до 5,0%. Такий прогноз оприлюднив Національний банк України, передає УНН.
"Національний банк прогнозує, що інфляція у 2017-2019 роках перебуватиме в межах оголошених цільових орієнтирів (8% ± 2 в.п. на 2017 рік, 6% ± 2 в.п. на 2018 рік та 5% ± 1 в.п. на 2019 рік). Так, прогноз інфляції на 2017 рік залишається на рівні 9,1% та 6,0% на 2018 рік. У 2019 році споживча інфляція знизиться до 5,0%", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, упродовж ІІ і ІІІ кварталів поточного року інфляція в річному вимірі залишатиметься на двознаковому рівні та буде достатньо мінливою. "Це пов’язано з ефектом бази порівняння, а саме динамікою адміністративно регульованих цін протягом 2016 року. Але в IV кварталі інфляція повернеться до однознакового рівня", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що базова інфляція на кінець року буде на рівні 6,5% - близькому до поточного. На такому рівні її будуть підтримувати поступове відновлення споживчого попиту та вторинні ефекти від зростання продовольчої інфляції, додали у НБУ.
"Ціни на сирі продукти будуть підвищуватися швидше в подальші місяці під впливом низки факторів. По-перше, продовжать дорожчати продовольчі товари на світових ринках. По-друге, відкриття додаткових ринків збуту для окремих видів української продовольчої продукції призведе до скорочення їх пропозиції на вітчизняному ринку", - сказано у повідомленні.
Окрім цих факторів пропозиції діятиме і фактор попиту. Внаслідок подальшого пожвавлення економічної активності і високих темпів зростання доходів населення поступово буде відновлюватися споживчий попит, зазначили у Нацбанку.
Повідомляється, що "блокада переміщення товарів через лінію розмежування з ОРДЛО не буде мати суттєвого впливу на рівень споживчої інфляції".
Нагадаємо, НБУ знизив облікову ставку до 13% річних.