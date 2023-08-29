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НБУ смягчил валютные ограничения на продажу безналичной иностранной валюты гражданам: что изменилось

Киев • УНН

 • 639781 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Национальный банк Украины изменил валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление НБУ.

Детали 

Со вторника 29 августа 2023 года введены следующие изменения: 

  • впервые с начала полномасштабной войны НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке; 
  • НБУ увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Отмечается, что эти изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Что, в свою очередь, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. 

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов.

Напомним

С 19 августа НБУ обновляет порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, в частности, относительно информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты.




Украинские Национальные Новости

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