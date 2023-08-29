НБУ смягчил валютные ограничения на продажу безналичной иностранной валюты гражданам: что изменилось

Детали

Со вторника 29 августа 2023 года введены следующие изменения:



впервые с начала полномасштабной войны НБУ позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;



НБУ увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.



Отмечается, что эти изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Что, в свою очередь, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов.

Напомним

С 19 августа НБУ обновляет порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте, в частности, относительно информации, которая должна размещаться в кассе банка, небанковского учреждения, их обособленных подразделений, пункта обмена валюты.







