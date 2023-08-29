НБУ пом'якшив валютні обмеження на продаж безготівкової іноземної валюти громадянам: що змінилось

Деталі

З вівторка 29 серпня 2023 введено наступні зміни:



вперше з початку повномасштабної війни НБУ дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;



НБУ збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.



Зазначається, що ці зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Що, своєю чергою, дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Нагадаємо

З 19 серпня НБУ оновлює порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті, зокрема, щодо інформації, що повинна розміщуватися в касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти.







