НБУ: подорожали платина и палладий
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 4 ноября. Платина и палладий подорожали, золото и серебро подешевели, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 33 298,8690 грн;
Серебро - 463,4990 грн;
Платина - 25 441,2570 грн;
Палладiй - 16 252,7150 грн.
Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 4 ноября составляет:
Золото - 1 070,5834 грн;
Серебро - 14,8697 грн;
Платина - 817,9553 грн;
Палладiй - 522,5369 грн.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 3 ноября .