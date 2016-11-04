НБУ: подорожчали платина і паладій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 4 листопада. Платина і паладій подорожчали, золото і срібло подешевшали передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 33 298,8690 грн;
Срiбло — 463,4990 грн;
Платина — 25 441,2570 грн;
Палладiй — 16 252,7150 грн.
Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 4 листопада становить:
Золото — 1 070,5834 грн;
Срібло — 14,8697 грн;
Платина — 817,9553 грн;
Палладiй — 522,5369 грн.
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 3 листопада.