НБУ отсрочил введение международного номера банковского счета

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. По просьбе банковского сообщества Национальный банк отсрочил введение международного номера банковского счета IBAN. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Старт внедрения IBAN в Украине начнется с 5 августа этого года (ранее планировалось - с 1 апреля 2019).

Это связано с необходимостью обеспечения качественного доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

Соответствующая норма содержит постановление Правления Национального банка Украины от 22 февраля 2019 № 41 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 № 162".

С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов менять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводов. То есть, все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN.

В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Напомним, что введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка. В общем использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным для оформления расчетных документов.

Благодаря этому клиенты банков смогут:

удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который обслуживает;

избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;

быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Среди других преимуществ для клиентов банков Национальный банк планирует введение стандарта для осуществления платежей с использованием QR кодов для участников платежного рынка. Использование QR кодов, которые будут содержать информацию о IBAN, будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.

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