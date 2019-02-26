НБУ відтермінував запровадження міжнародного номера банківського рахунку

Старт запровадження IBAN в Україні розпочнеться з 5 серпня цього року (раніше планувалося – з 1 квітня 2019 року).

Це пов’язано з необхідністю забезпечення якісного доопрацювання банками програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування, якими користуються клієнти.

Відповідну норму містить постанова Правління Національного банку України від 22 лютого 2019 року № 41 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162".

З 5 серпня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту зі збереженням діючого номера аналітичного обліку.

Водночас, як і планувалося раніше, застосування IBAN з 1 листопада 2019 року стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.

Нагадаємо, що запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.

Завдяки цьому клієнти банків зможуть:

зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;

уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах;

швидше здійснювати перекази та отримувати кошти.

Серед інших переваг для клієнтів банків Національний банк планує запровадження стандарту для здійснення платежів з використанням QR кодів для учасників платіжного ринку. Використання QR кодів, які міститимуть інформацію про IBAN, сприятиме спрощенню сплати рахунків та обміну платіжною інформацією.