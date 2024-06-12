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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 08:06  •  5197 просмотра

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Адвокат Александр Лисич заявил, что Национальный банк Украины должен понести ответственность за незаконную ликвидацию прибыльного банка "Конкорд".

Лицо, принявшее решение о незаконной ликвидации прибыльного банка "Конкорд", должно нести ответственность. В данном случае это Национальный банк Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Александр Лисич.

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Таким образом ликвидация банка была признана незаконной. В Национальном банке заявили, что будут обжаловать это решение суда.

"Лицо, принявшее решение о незаконной ликвидации прибыльного банка и повлекшее потерю деловой репутации акционеров, должно нести ответственность. В этом случае, таким лицом является Национальный банк Украины", - отметил Лисич.

Он уточнил, ч. 3 ст. 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины предусматривает, что единственным средством защиты прав лиц, которые являются или были участниками банка, чьи права и интересы были нарушены в результате вывода неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации на основании незаконного индивидуального акта Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, министерства финансов Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, или решения кабинета министров Украины, является возмещение причиненного ущерба в денежной форме.

Следовательно, по его словам, после вступления в законную силу судебного решения о признании противоправным и отмене решения Правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Конкорд", владельцы банка будут иметь право на возмещение утраченных активов в новом судебном процессе по взысканию средств с НБУ.

"Законодательство о невозвратности ликвидации банков является относительно новым, и даже до его принятия ни один из незаконно ликвидированных банков не вернулся на рынок. Поэтому проблема заключается не столько в законодательстве, сколько в позиции государства", - отметил Лисич.

Он пояснил, что, фактически, государство лишь закрепило в законе позицию, которая неформально существовала и до изменений в законодательстве относительно безвозвратной ликвидации банков. "Это подчеркивает важность четкого и прозрачного правового регулирования в сфере банковской деятельности, которое определяет единый и последовательный путь защиты прав участников банков и вид ответственности виновных лиц в случаях неправомерных действий со стороны регуляторов", - резюмировал юрист.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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