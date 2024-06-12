НБУ має нести відповідальність за незаконну ліквідацію "Конкорду" після набрання чинності відповідного рішення суду – юрист

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Київ • УНН

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Адвокат Олександр Лисич заявив, що Національний банк України має понести відповідальність за незаконну ліквідацію прибуткового банку "Конкорд".

Особа, яка ухвалила рішення про незаконну ліквідацію прибуткового банку "Конкорд", повинна нести відповідальність. В цьому випадку це Національний банк України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Олександр Лисич.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд". Таким чином ліквідація банку була визнана незаконною. У Національному банку заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

"Особа, яка прийняла рішення про незаконну ліквідацію прибуткового банку та спричинила втрату ділової репутації акціонерів, повинна нести відповідальність. У цьому випадку, такою особою є Національний банк України", - зазначив Лисич.

Він уточнив, ч. 3 ст. 5 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що єдиним засобом захисту прав осіб, які є або були учасниками банку, чиї права та інтереси були порушені внаслідок виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації на підставі незаконного індивідуального акту Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чи рішення кабінету Міністрів України, є відшкодування завданої шкоди у грошовій формі.

Відтак, за його словами, після набрання законної сили судового рішення про визнання протиправним та скасування рішення Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд", власники банку матимуть право на відшкодування втрачених активів у новому судовому процесі щодо стягнення коштів з НБУ.

"Законодавство щодо безповоротності ліквідації банків є відносно новим, і навіть до його прийняття жоден з незаконно ліквідованих банків не повернувся на ринок. Тому проблема полягає не стільки у законодавстві, скільки у позиції держави", - зазначив Лисич.

Він пояснив, що, фактично, держава лише закріпила у законі позицію, яка неформально існувала і до змін у законодавстві щодо безповоротної ліквідації банків. "Це підкреслює важливість чіткого та прозорого правового регулювання у сфері банківської діяльності, яке визначає єдиний і послідовний шлях захисту прав учасників банків та вид відповідальності винних осіб у випадках неправомірних дій з боку регуляторів", - резюмував юрист.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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