НБА: Михайлюк провел официальную дебютную игру за "Торонто"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл первый официальный матч за "Торонто Рэпторс" в НБА, передает корреспондент УНН.
Детали
Украинец появился со скамейки запасных после восьми игровых минут домашнего матча с “Вашингтоном”. К большому перерыву он получил 13 игровых минут за которые сумел реализовать бросок из-под кольца и совершил перехват.
Общий доработок нашего земляка составил 4 очка (1/2 двухочковых, 0/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 3 подбора в защите при 1 потере и 4 фолах. Его коллектив уступил 83:98.
Что предшествовало этому
Десять очков Михайлюка помогли “Торонто” обыграть “Хьюстон” в товарищеской игре НБА.