НБА: Михайлюк провів офіційну дебютну гру за "Торонто"

Деталі

Українець з’явився з лави для запасних після восьми ігрових хвилин домашнього матчу із “Вашингтоном”. До великої перерви він отримав 13 ігрових хвилин за які зумів реалізувати кидок з-під кільця та здійснив перехоплення.

Загальний доробок нашого земляка склав 4 очки (1/2 двоочкових, 0/3 триочкових, 2/2 штрафних), 3 підбирання в захисті при 1 втраті і 4 фолах. Його колектив поступився 83:98.

Що передувало цьому

Десять очок Михайлюка допомогли “Торонто” обіграти “Хьюстон” у товариській грі НБА.