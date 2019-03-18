Названо ТОП самых ожидаемых жилых комплексов бизнес-класса

Самые ожидаемые ЖК

ЖК "А52"

Расположение: Шевченковский район, вул.Сичо¬вих Стрельцов, 52А / 52Д.

Застройщик: DIM group.

Сдача в эксплуатацию: I квартал 2019 года

Этажность: 17 этажей.

Количество квартир: 231.

Квартирная предложение: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и двухуровневые апартаменты.

Инфраструктура: благоустроенная придомовая территория с детской площадкой, подземный паркинг. Удобное расположение - в зоне пешей доступности 5 медицинских учреждений, 5 детских садов, 4 школы и лицей, а также бизнес и торговые центры.

Преимущества: применение энергоэффективных технологий и экологических строительных материалов, большой выбор планировок, лобби терраса на крыше.

Цена за 1 кв.м: от 45,4 тыс.

ЖК Manhattan City

Расположение: Шевченковский район, пр.Победы.

Застройщик: ЗАО "ХК" Киевгорстрой ".

Сдача в эксплуатацию: сентябрь 2019 года

Этажность: 36 этажей, объединенные на уровне 1-го - 5-го этажей стилобатом.

Количество квартир: 1340.

Квартирная предложение: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

Инфраструктура: многоуровневый паркинг, круглосуточная охрана, детские и спортивные площадки, лаунж-зоны, собственный парк. Удобное расположение - недалеко три станции метро ( "Политехнический институт", "Университет", "Лукьяновская"), несколько парков, зоопарк, стадион, школы, гимназии, банки, аптеки, больницы и детская клиника "Охматдет".

Преимущества: в стилобатной части размещаться спортклуб с бассейном, детское кафе, центр развития ребенка, магазины.

Цена за 1 кв. м от 32,1 тыс. грн. (с учетом скидки).

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ЖК "Лукьяновский каскад"

Расположение: Шевченковский район, вул.Половецька, 4.

Застройщик: "Интеграл-Буд".

Сдача в эксплуатацию: IV квартал 2021

Этажность: 14-22 этажей.

Количество квартир: 259.

Квартирная предложение: 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и двухуровневые апартаменты.

Инфраструктура: двухуровневая терраса с комфортными зонами отдыха и авторским ландшафтным дизайном, подземный паркинг с видеонаблюдением, местами для велосипедов и подзарядки электрокаров. Спортивные и детские площадки. В пешей доступности медицинские центры, аптеки, учебные заведения, банкоматы, парикмахерские, супермаркеты и кафе. Удобное транспортное расположение - 10 минут до Центрального железнодорожного вокзала.

Преимущества: "изюминка" комплекса - панорамная терраса с собственным садом и зонами отдыха.

Цена за 1 кв.м: 19,2-26,3 тыс. грн.

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