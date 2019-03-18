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MIM-104 Patriot

Названо ТОП найочікуваніших житлових комплексів бізнес-класу

Київ • УНН

 • 7794 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. ЖК “Manhattan City” від “Київміськбуд” потрапив до ТОП-10 найбільш очікуваних житлових комплексів бізнес-класу столиці. Відповідний рейтинг укладено журналом “Бізнес”, повідомляє УНН.

Названо ТОП найочікуваніших житлових комплексів бізнес-класу

Найочікуваніші ЖК

ЖК “А52”
Розташування: Шевченківський район, вул.Січо¬вих Стрільців, 52А/52Д.
Забудовник: DIM group.
Здача в експлуатацію: I квартал 2019 р.
Поверховість: 17 поверхів.
Кількість квартир: 231.
Квартирна пропозиція: 1-, 2-, 3-кімнатні квартири та дворівневі апартаменти.
Інфраструктура: облаштована прибудинкова територія з дитячим майданчиком, підземний паркінг. Зручне розташування — у зоні пішої доступності 5 медичних установ, 5 дитячих садків, 4 школи і ліцей, а також бізнес- та торговельні центри.
Переваги: застосування енергоефективних технологій та екологічних будівельних матеріалів, великий вибір планувань, лаунж-тераса на даху.
Ціна за 1 кв.м: від 45,4 тис.грн.

ЖК Manhattan City
Розташування: Шевченківський район, пр.Перемоги.
Забудовник: ПрАТ “ХК “Київміськбуд”.
Здача в експлуатацію: вересень 2019 р.
Поверховість: 36 поверхів, об’єднані на рівні 1-го — 5-го поверхів стилобатом.
Кількість квартир: 1340.
Квартирна пропозиція: 1-, 2-, 3-кімнатні квартири.
Інфраструктура: багаторівневий паркінг, цілодобова охорона, дитячі та спортивні майданчики, лаунж-зони, власний парк. Зручне розташування — неподалік три станції метро (“Політехнічний інститут”, “Університет”, “Лук’янівська”), кілька парків, зоопарк, стадіон, школи, гімназії, банки, аптеки, лікарні та дитяча клініка “Охматдит”.
Переваги: у стилобатній частині розміщуватимуться спортклуб з басейном, дитяче кафе, центр розвитку дитини, магазини.
Ціна за 1 кв. м: від 32,1 тис.грн (з урахуванням знижки).

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ЖК “Лук’янівський каскад”
Розташування: Шевченківський район, вул.Половецька, 4.
Забудовник: “Інтергал-Буд”.
Здача в експлуатацію: IV квартал 2021 р.
Поверховість: 14-22 поверхів.
Кількість квартир: 259.
Квартирна пропозиція: 1-, 2-, 3-кімнатні квартири та дворівневі апартаменти.
Інфраструктура: дворівнева тераса з комфортними зонами відпочинку та авторським ландшафтним дизайном, підземний паркінг з відеоспостереженням, місцями для велосипедів та підзарядки електрокарів. Спортивні та дитячі майданчики. У пішій доступності медичні центри, аптеки, навчальні заклади, банкомати, перукарні, супермаркети та кав’ярні. Зручне транспортне розташування — 10 хв до Центрального залізничного вокзалу.
Переваги: “родзинка” комплексу — панорамна тераса з власним садом та зонами відпочинку.
Ціна за 1 кв.м: 19,2-26,3 тис.грн.

Також, до ТОПу увійшли ЖК Lake House (Оболонський район Києва, вул.Маршала Малиновського, 2а); ЖК “Французький квартал 2” (Печерський район, вул. Велика Васильківська, 139); ЖК “Атмосфера” (м.Вишневе); ЖК Riverside (c.Погреби); ЖК Madison Gardens (Бровари); ЖК “Гранд Бурже” (Буча); ЖК Crystal Avenue (Петропавлівська Борщагівка).

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