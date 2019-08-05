Названы регионы, где чаще всего горят леса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала текущего года наибольшее количество лесных пожаров произошло в Херсонской и Черниговской областях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Гослесагентства в ответ на информационный запрос.
"Больше всего с начала года пожаров в лесах подведомственных предприятий ликвидировано в Херсонской (112 случаев на площади 151 га) и Черниговской (70 случаев - 134 га) областях", - сообщили в ответ на запрос.
Добавим, что речь идет о статистике по состоянию на 24 июля 2019 года. Кроме того, в постоянном пользовании государственных лесохозяйственных предприятий Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов, а это 73% лесов Украины.
Напомним, всего с начала года в этих лесах произошло 596 лесных пожаров на общей площади 619,2 га.