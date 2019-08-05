Названо регіони, де найчастіше горять ліси

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку поточного року найбільша кількість лісових пожеж сталася у Херсонській та Чернігівській областях. Про це УНН повідомили у прес-службі Держлісагентства у відповідь на інформаційний запит.

"Найбільше з початку року пожеж у лісах підвідомчих підприємств ліквідовано у Херсонській (112 випадків на площі 151 га) та Чернігівській (70 випадків – 134 га) областях", - повідомили у відповідь на запит.

Додамо, що йдеться про статистику станом на 24 липня 2019 року. Крім того, у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства перебуває 7,6 млн га лісів, а це 73% лісів України.

Нагадаємо, всього з початку року у цих лісах сталося 596 лісових пожеж на загальній площі 619,2 га.

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