Названо регіони, де найчастіше горять ліси
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку поточного року найбільша кількість лісових пожеж сталася у Херсонській та Чернігівській областях. Про це УНН повідомили у прес-службі Держлісагентства у відповідь на інформаційний запит.
"Найбільше з початку року пожеж у лісах підвідомчих підприємств ліквідовано у Херсонській (112 випадків на площі 151 га) та Чернігівській (70 випадків – 134 га) областях", - повідомили у відповідь на запит.
Додамо, що йдеться про статистику станом на 24 липня 2019 року. Крім того, у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства перебуває 7,6 млн га лісів, а це 73% лісів України.
Нагадаємо, всього з початку року у цих лісах сталося 596 лісових пожеж на загальній площі 619,2 га.