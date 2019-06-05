Названа предварительная причина масштабного пожара на птицефабрике под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Правоохранители установили, что предварительная причина пожара на территории птицефабрики в Киевской области это замыкание электросети. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Предварительная причина пожара на территории птицефабрики ("Ясенсвит" ред.) это замыкание электросети", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следственные действия продолжаются.
Напомним, вчера на территории птицефабрики "Ясенсвит" в Киевской области произошло возгорание кровли.
В результате пожара на птицефабрике сгорели около 150 тыс. кур.