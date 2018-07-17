Названы области-аутсайдеры по ремонту дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Черновицкая и Сумская области стали аутсайдерами по выполнению плана по ремонту дорог. Об этом сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"Наихудшая ситуация в Черновицкой и Сумской области. Там до сих пор не начаты никакие работы, отсутствуют даже проектные документации. При таком уровне финансирования, которое наивысшее за последние годы, это недопустимо ", - подчеркнул Кистион.
Серьезное отставание имеют Житомирская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области.
"При объемах финансирования 5 млрд грн - средства Дорожного фонда для ремонта дорог местного значения - на казначейских счетах лежат незадействованными 3,2 млрд грн. Не используются и 2,9 млрд грн от таможенного эксперимента, которые могли бы работать на пользу экономики", - подчеркнул Кистион.
В то же время, по его словам, лучше всего с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области.
"У них процент выполнения работ превышает в среднем 80%", - уточнил Кистион.
В общем, как добавил вице-премьер, в течение I полугодия выполнено более 50% плана ремонта украинских дорог.
Напомним, в Укравтодоре похвастались высшими чем плановые темпами строительства и ремонта дорог государственного значения. В частности, уже выполнено 40% работ, что на 7% превышает плановый показатель.