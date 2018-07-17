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Названо області-аутсайдери з ремонту доріг

Названо області-аутсайдери з ремонту доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Чернівецька та Сумська області стали аутсайдерами щодо виконання плану з ремонту доріг. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.

“Найгірша ситуація в Чернівецькій та Сумській області. Там досі не розпочато жодні роботи, відсутні навіть проектні документації. При такому рівні фінансування, яке найвище за останні роки, це не припустимо”, — наголосив Кістіон.

Серйозне відставання мають Житомирська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області.

“При обсягах фінансування 5 млрд грн — кошти Дорожнього фонду для ремонту доріг місцевого значення — на казначейських рахунках лежать незадіяними 3,2 млрд грн. Не використовуються і 2,9 млрд грн від митного експерименту, які могли б працювати на користь економіки”, — підкреслив Кістіон.

Водночас, за його словами, найкраще з поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області.

“У них відсоток виконання робіт перевищує в середньому 80%”, — уточнив Кістіон.

Загалом, як додав віце-прем’єр, протягом І півріччя виконано більше 50% плану ремонту українських доріг.

Нагадаємо, в Укравтодорі похвалилися вищими за планові темпи будівництва та ремонту доріг державного значення. Зокрема, вже виконано 40% робіт, що на 7% перевищує плановий показник.

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