Названо області-аутсайдери з ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Чернівецька та Сумська області стали аутсайдерами щодо виконання плану з ремонту доріг. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.
“Найгірша ситуація в Чернівецькій та Сумській області. Там досі не розпочато жодні роботи, відсутні навіть проектні документації. При такому рівні фінансування, яке найвище за останні роки, це не припустимо”, — наголосив Кістіон.
Серйозне відставання мають Житомирська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Чернівецька області.
“При обсягах фінансування 5 млрд грн — кошти Дорожнього фонду для ремонту доріг місцевого значення — на казначейських рахунках лежать незадіяними 3,2 млрд грн. Не використовуються і 2,9 млрд грн від митного експерименту, які могли б працювати на користь економіки”, — підкреслив Кістіон.
Водночас, за його словами, найкраще з поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області.
“У них відсоток виконання робіт перевищує в середньому 80%”, — уточнив Кістіон.
Загалом, як додав віце-прем’єр, протягом І півріччя виконано більше 50% плану ремонту українських доріг.
Нагадаємо, в Укравтодорі похвалилися вищими за планові темпи будівництва та ремонту доріг державного значення. Зокрема, вже виконано 40% робіт, що на 7% перевищує плановий показник.