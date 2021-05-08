Назван лучший футболист предпоследнего тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 25-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
По итогам голосования победу одержал нападающий “Движения” Андрей Борячук, опередивший полузащитников Тараса Степаненко ( “Шахтер”) и Павла Ореховского ( “Колос”) и защитника Андрея Гитченко ( “Десна”).
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Дополнение
Лучшим наставником тура избран представитель “Зари” Виктора Скрипника.