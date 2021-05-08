Названо найкращого футболіста передостаннього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Руху” Андрій Борячук, який випередив півзахисників Тараса Степаненко (“Шахтар”) та Павла Оріховського (“Колос”) і захисника Андрія Гітченка (“Десна”).
До складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Доповнення
Найкращим наставником туру обрано представника “Зорі” Віктора Скрипника.