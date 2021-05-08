Названо найкращого футболіста передостаннього туру УПЛ

КИЇВ. 8 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25-го туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.