Назван лучший ассистент сезона в Украинской Премьер-лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик завоевал звание лучшего футболиста по результативным передачам сезона 2020-21 годов чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Отдав голевую передачу на Тете в матче с "Ингула", центральный полузащитник "оранжево-черных" Алан Патрик сделал восьмой результативный пас в чемпионате, который дал ему возможность стать единоличным победителем соревнования среди ассистентов сезона.
С показателем в семь результативных пасов второе место завоевал Алексей Гуцуляк из черниговской "Десны". По 6 асисстов сделали сразу семь игроков - Кирилл Ковалец, Чирьяк Фране, Александр Пихальонок, Владислав Калитвинцев, Владислав Кабаев, Додо и Андрей Богданов.
Заметим, что с 15 голами лучшим бомбардиром сезона стал Владислав Кулач с "Ворсклы".
Что предшествовало этому
Определены лучшего футболиста заключительного тура сезона УПЛ.