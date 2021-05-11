Назван лучший ассистент сезона в Украинской Премьер-лиге

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик завоевал звание лучшего футболиста по результативным передачам сезона 2020-21 годов чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Отдав голевую передачу на Тете в матче с "Ингула", центральный полузащитник "оранжево-черных" Алан Патрик сделал восьмой результативный пас в чемпионате, который дал ему возможность стать единоличным победителем соревнования среди ассистентов сезона.

С показателем в семь результативных пасов второе место завоевал Алексей Гуцуляк из черниговской "Десны". По 6 асисстов сделали сразу семь игроков - Кирилл Ковалец, Чирьяк Фране, Александр Пихальонок, Владислав Калитвинцев, Владислав Кабаев, Додо и Андрей Богданов.

Заметим, что с 15 голами лучшим бомбардиром сезона стал Владислав Кулач с "Ворсклы".

Что предшествовало этому

Определены лучшего футболиста заключительного тура сезона УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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