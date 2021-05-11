Названо найкращого асистента сезону в Українській Прем'єр-лізі

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік виборов звання найкращого футболіста за результативними передачами сезону 2020-21 років чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Віддавши гольову передачу на Тете в матчі з “Інгульцем”, центральний півзахисник “помаранчево-чорних” Алан Патрік зробив восьмий результативний пас у чемпіонаті, який дав йому змогу стати одноособовим переможцем змагання серед асистентів сезону.

Із показником у сім результативних пасів друге місце завоював Олексій Гуцуляк із чернігівської “Десни”. По 6 асисстів зробили одразу семеро гравців — Кирило Ковалець, Чир’як Фране, Олександр Піхальонок, Владислав Калитвинцев, Владислав Кабаєв, Додо та Андрій Богданов.

Зауважимо, що з 15 голами найкращим бомбардиром сезону став Владислав Кулач із “Ворскли”.

Що передувало цьому

Визначено найкращого футболіста заключного туру сезону УПЛ.

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