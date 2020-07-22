Названо количество инфицированных гепатитом в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Более 1,5 тысячи жителей Житомирской области состоят на учете с диагнозом "вирусный гепатит" В или С. При этом гепатит С встречается в четыре раза чаще, чем гепатит В. Об этом УНН рассказали в Житомирской ОГА.
По состоянию на 1 января 2020 года на учете находятся 352 пациента с вирусным гепатитом В и 1226 - с вирусным гепатитом С.
За полгода 2020 года в области прибавилось еще 18 новых случаев гепатита В и 76 случаев гепатита С.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают длительную терапию, а именно препараты: "Тенофовир" или "Энтекавир".
В то же время, гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 месяца. В Украине есть официально зарегистрированные препараты от гепатита С. Это: "Софосбувир", "Софосбувир" в сочетании с "Ледипасвиром" и "Софосбувир" в сочетании с "Даклатасвиром".
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С. С такой социальной инициативой выступила компания HETERO.
На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.