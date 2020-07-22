Названо количество инфицированных гепатитом в Житомирской области

КИЕВ. 22 июля. УНН. Более 1,5 тысячи жителей Житомирской области состоят на учете с диагнозом "вирусный гепатит" В или С. При этом гепатит С встречается в четыре раза чаще, чем гепатит В. Об этом УНН рассказали в Житомирской ОГА.