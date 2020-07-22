Названо кількість інфікованих гепатитом на Житомирщині

Станом на 1 січня 2020 року на обліку перебувають 352 пацієнти з вірусним гепатитом В і 1226 - з вірусним гепатитом С.

За півроку 2020 року в області додалося ще 18 нових випадків гепатиту В і 76 випадків гепатиту С.

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають тривалу терапію, а саме препарати: "Тенофовір" або "Ентекавір".

У той же час, гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 місяці. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: "Софосбувір", "Софосбувір" в комбінації з "Ледіпасвіром" і "Софосбувір" в комбінації з "Даклатасвіром".

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С. З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO.

На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.