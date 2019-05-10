Названы главные потребители украинской курятины за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украина наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, за четыре месяца этого года украинские птицеводы экспортировали 138,6 тыс. тонн продукта общей стоимостью 199,2 млн долл. При этом, в январе-апреле в Украину завезли только 40 тыс. тонн курятины общей стоимостью 16 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 3,4 раза (в весовом выражении).
ТОП-потребителями украинского продукта является Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.
За 4 месяца Украина поставила в Саудовской Аравии курятины на 54,6 млн долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 33 млн долл., словаки - на 20 млн долл.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.