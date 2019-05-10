Названо головних споживачів української курятини за кордоном

Так, за чотири місяці цього року українські птахівники експортували 138,6 тис. тонн продукту загальною вартістю 199,2 млн дол. При цьому, у січні-квітні в Україну завезли лише 40 тис. тонн курятини загальною вартістю 16 млн дол. Тобто, експорт продукту Україною перевищує імпорт у 3,4 раза (у ваговому виразі).

ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.

За 4 місяці Україна поставила до Саудівської Аравії курятини на 54,6 млн дол. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 33 млн дол., словаки – на 20 млн дол.

Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.