Названо головних споживачів української курятини за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Україна нарощує експорт курятини. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, за чотири місяці цього року українські птахівники експортували 138,6 тис. тонн продукту загальною вартістю 199,2 млн дол. При цьому, у січні-квітні в Україну завезли лише 40 тис. тонн курятини загальною вартістю 16 млн дол. Тобто, експорт продукту Україною перевищує імпорт у 3,4 раза (у ваговому виразі).
ТОП-споживачами українського продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.
За 4 місяці Україна поставила до Саудівської Аравії курятини на 54,6 млн дол. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 33 млн дол., словаки – на 20 млн дол.
Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Птахівники забезпечили Україні у 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.