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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100027 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106275 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141807 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138857 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133474 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126977 просмотра

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7 марта, 08:52 • 166288 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117985 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145364 просмотра

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Названные регионы лидеры по строительству жилья

Названные регионы лидеры по строительству жилья

Киев  •  УНН

 • 8900 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. По итогам января-сентября 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 5231 тыс. кв. метров общей площади жилья. Лидерами стали две области и столица, сообщает УНН со ссылкой на информацию Госстатистики.

В разрезе регионов, лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья стали Киевская область (976,1 тыс кв. м), Львовская область (595,3 тыс кв. м) и г. Киев (616,2 тыс кв. м). Лидер по темпам — Херсонская область (200,6%).

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте.

Как сообщалось со ссылкой на Госстатистики, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом — 101 млрд 74 млн грн.

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