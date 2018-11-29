Названі регіони лідери з будівництва житла

У розрізі регіонів, лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (976,1 тис кв. м), Львівська область (595,3 тис кв. м) та м. Київ (616,2 тис кв. м). Лідер за темпами – Херсонська область (200,6%).

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. Водночас фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема голова правління - президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

“У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва у ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!” - вважає Кушнір.

Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання.

Як повідомлялося з посиланням на Держстатистики, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні (без урахування окупованого Криму і тимчасово непідконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях) у 2017 році збільшився на 20,9% порівняно з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн.