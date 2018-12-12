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Названа средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Средняя стоимость строительства жилой недвижимости по регионам Украины составляет 11-12 тыс. грн за кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Названа средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в Украине

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья в Украине расчитана исходя из показателей состоянием на 1 октября 2018 года.

Так, дороже всего квадратный метр общей площади квартиры в жилом доме — в г. Киев (13 849 грн), Харьковской (12 454 грн) и Донецкой (12 446 грн) областях.

Дешевле всего — в Кировоградской (10 071 грн), Житомирской (10 416 грн), Полтавской (10536 грн) и Ивано-Франковской (10 655 грн) областях.

В тоже время, как пояснил Глава правления — президент “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, озвученные Министерством цифры являются “нулевыми”, то есть к ним необходимо прибавить стоимость земли, паевые взносы и рентабельность.

“На выходе для покупателя цена за один квадратный метр составляет (в Киеве — ред.) 15-16 тыс. грн. Это минимальный экономически-обоснованный показатель. И он не может быть ниже этой цифры”, — объяснил Игорь Кушнир.

Эксперты также придерживаются мнения, что минимальная цена квадратного метра в столице не может быть ниже 16 тысяч гривен и это, как правило, на начальном этапе строительства, когда стоимость жилья самая низкая. Средняя же стоимость квадратного метра, например, эконом-класса составляет не менее 18 тысяч. Эксперты отмечают, что цена ниже должна насторожить потенциального инвестора, ведь это может означат, что застройщик экономит на качестве либо же строительство имеет проблемы с разрешительной документацией.

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