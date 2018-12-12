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Названа середня вартість будівництва квадратного метра житла в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Середня вартість будівництва житлової нерухомості по регіонах України становить 11-12 тис. грн за кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Названа середня вартість будівництва квадратного метра житла в Україні

Середня вартість будівництва одного квадратного метра житла в Україні розрахована виходячи з показників станом на 1 жовтня 2018 року.

Так, найдорожче квадратний метр загальної площі квартири в житловому будинку - в м. Києві (13 849 грн), Харківській (12 454 грн) і Донецькій (12 446 грн) областях.

Найдешевше - в Кіровоградській (10 071 грн), Житомирській (10 416 грн), Полтавській (10536 грн) і Івано-Франківській (10 655 грн) областях.

У той же час, як пояснив Глава правління - президент "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, озвучені Міністерством цифри є "нульовими", тобто до них необхідно додати вартість землі, пайові внески і рентабельність.

"На виході для покупця ціна за один квадратний метр становить (в Києві - ред.) 15-16 тис. грн. Це мінімальний економічно-обгрунтований показник. І він не може бути нижче цієї цифри", - пояснив Ігор Кушнір.

Експерти також дотримуються думки, що мінімальна ціна квадратного метра в столиці не може бути нижчою за 16 тисяч гривень і це, як правило, на початковому етапі будівництва, коли вартість житла найнижча. Середня ж вартість квадратного метра, наприклад, економ-класу становить не менше 18 тисяч. Експерти відзначають, що ціна нижче повинна насторожити потенційного інвестора, адже це може означати, що забудовник економить на якості або ж будівництво має проблеми з дозвільною документацією.

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