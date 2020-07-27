Названа предварительная причина смерти коммунальщиков в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Четверо работников коммунального предприятия, погибших в Харькове, предварительно отравились аммиаком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Предварительно, трое мужчин и одна женщина во время проведения ремонтных работ в колодце отравились аммиаком", - говорится в сообщении.
Напомним, четверо коммунальщиков погибли во время ремонта в Харькове.
Как сообщалось, коммунальщики, погибшие в Харькове во время ремонта, предварительно, спустились в опускной колодец без средств защиты.