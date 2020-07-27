Четверо комунальників загинули під час ремонту у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Харкові під час ремонту загинули комунальники - три чоловіки та одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт в колодязі, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП у Харківській області.
У пресслужбі відзначили, що повідомлення про подію надійшло до Основʼянського відділу поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що в ході проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників.
"Інформація внесена до Єдиного обліку. На даний час за адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові чадним газом отруїлось двоє дітей.