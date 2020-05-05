У Львові чадним газом отруїлось двоє дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львові госпіталізували двоє дітей через отруєння чадним газом. Про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає УНН.
“Як інформують в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, вчора о 22:30 у квартирі на вул. Кульпарківській (Франківський район) чадним газом отруїлись двоє дітей. Зокрема — дівчинка, 2010 року народження (18% карбоксигемоглобіну), та хлопчик, 2012 року народження (11% карбоксигемоглобіну)", - вказали у мерії.
Постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості доправлено в міську дитячу клінічну лікарню.
Аварійна бригада ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, раніше троє дітей отруїлися чадним газом неподалік від Львова.