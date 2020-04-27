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Троє дітей отруїлися чадним газом неподалік від Львова

Троє дітей отруїлися чадним газом неподалік від Львова

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Львівщині, у селі Рудно, чадним газом отруїлося шестеро людей, з них троє - діти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.

“О 03:29 годині 27 квітня, в селі Рудно по вулиці Дачна, в приватному двоповерховому дачному будинку, отруїлися, ймовірно, чадним газом 6 осіб, з них 3 дітей 2010, 2015, 2018 років народження", - повідомили у департаменті.

Будинок обладнаний газовим котлом та ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у будинку на Кіровоградщині загинуло троє дітей.

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