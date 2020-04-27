Троє дітей отруїлися чадним газом неподалік від Львова
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Львівщині, у селі Рудно, чадним газом отруїлося шестеро людей, з них троє - діти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
“О 03:29 годині 27 квітня, в селі Рудно по вулиці Дачна, в приватному двоповерховому дачному будинку, отруїлися, ймовірно, чадним газом 6 осіб, з них 3 дітей 2010, 2015, 2018 років народження", - повідомили у департаменті.
Будинок обладнаний газовим котлом та ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у будинку на Кіровоградщині загинуло троє дітей.