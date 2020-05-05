Во Львове угарным газом отравились двое детей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 мая. УНН. Во Львове госпитализировали двое детей из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.
"Как информируют в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, вчера в 22:30 в квартире на ул. Кульпарковской (Франковский район) угарным газом отравились двое детей. В частности - девочка 2010 года рождения (18% карбоксигемоглобина) и мальчик 2012 года рождения (11% карбоксигемоглобина)", - указали в мэрии.
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую детскую клиническую больницу.
Аварийная бригада ПАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее трое детей отравились угарным газом недалеко от Львова.