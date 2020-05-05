Во Львове угарным газом отравились двое детей

"Как информируют в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС, вчера в 22:30 в квартире на ул. Кульпарковской (Франковский район) угарным газом отравились двое детей. В частности - девочка 2010 года рождения (18% карбоксигемоглобина) и мальчик 2012 года рождения (11% карбоксигемоглобина)", - указали в мэрии.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в городскую детскую клиническую больницу.

Аварийная бригада ПАО "Львовгаз" временно прекратила подачу газа в квартиру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее трое детей отравились угарным газом недалеко от Львова.