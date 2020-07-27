Четверо коммунальщиков погибли во время ремонта в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Харькове во время ремонта погибли коммунальщики - трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУНП в Харьковской области.
В пресс-службе отметили, что сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.
"Информация внесена в Единый учет. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове угарным газом отравились двое детей.