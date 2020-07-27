Загиблі у Харкові комунальники були без засобів захисту — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Комунальники, які загинули у Харкові під час ремонту, попередньо, спустилися до опускного колодязя без засобів захисту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
"У Харкові рятувальники вилучили тіла 4 загиблих працівників комунального підприємства з опускного колодязя. Внаслідок отруєння парами газів у каналізаційному колекторі загинули чотири працівники КП "Харківкомуночиствод", з яких 3 чоловіка та 1 жінка… За попередніми даними, робітники спустилися до колодязя без засобів захисту", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники спустилися до колодязя та підняли тіла загиблих працівників на поверхню.
Нагадаємо, у Харкові під час ремонту загинули комунальники - три чоловіки та одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт в колодязі.