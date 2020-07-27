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Погибшие в Харькове коммунальщики были без средств защиты — ГСЧС

Погибшие в Харькове коммунальщики были без средств защиты — ГСЧС

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Коммунальщики, погибшие в Харькове во время ремонта, предварительно, спустились в опускной колодец без средств защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Харькове спасатели изъяли тела 4 погибших работников коммунального предприятия из опускного колодца. В результате отравления парами газов в канализационном коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод", из которых 3 человека и 1 женщина... По предварительным данным, рабочие спустились в колодец без средств защиты", - говорится в сообщении.

Спасатели спустились в колодец и подняли тела погибших работников на поверхность.

Напомним, в Харькове во время ремонта погибли коммунальщики - три мужчины и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

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