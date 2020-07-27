Названа попередня причина смерті комунальників у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Четверо працівників комунального підприємства, які загинули у Харкові, попередньо отруїлися аміаком. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
“Попередньо, троє чоловіків та одна жінка під час проведення ремонтних робіт в колодязі отруїлися аміаком”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, четверо комунальників загинули під час ремонту у Харкові.
Як повідомлялося, комунальники, які загинули у Харкові під час ремонту, попередньо, спустилися до опускного колодязя без засобів захисту.