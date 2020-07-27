Названа попередня причина смерті комунальників у Харкові

“Попередньо, троє чоловіків та одна жінка під час проведення ремонтних робіт в колодязі отруїлися аміаком”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, четверо комунальників загинули під час ремонту у Харкові.

Як повідомлялося, комунальники, які загинули у Харкові під час ремонту, попередньо, спустилися до опускного колодязя без засобів захисту.