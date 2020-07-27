Названа попередня причина смерті комунальників у Харкові

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19 березня, 18:42 • 48950 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102151 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102036 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117646 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124059 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120436 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156362 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125126 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124813 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123931 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Четверо працівників комунального підприємства, які загинули у Харкові, попередньо отруїлися аміаком. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“Попередньо, троє чоловіків та одна жінка під час проведення ремонтних робіт в колодязі отруїлися аміаком”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, четверо комунальників загинули під час ремонту у Харкові.

Як повідомлялося, комунальники, які загинули у Харкові під час ремонту, попередньо, спустилися до опускного колодязя без засобів захисту.

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