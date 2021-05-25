НАПК заподозрило двух нардепов в конфликте интересов: будут разбираться через суд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 28 административных протоколов, в частности, в отношении двух народных депутатов - Михаила Папиева и Вадима Рабиновича. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Детали
По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 7 протоколов, в частности, в отношении таких лиц:
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- Вячеслав Саулко, мэр Переяслава (2 протокола);
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- Виталий Граждан, Белгород-Днестровский городской голова;
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- Михаил Папиев, народный депутат Украины;
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- Вадим Рабинович, народный депутат Украины.
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Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены 8 протоколов в отношении представителей таких партий:
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- "Социал-демократическая партия" (руководитель - Александр Сугоняко) (2 протокола);
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- "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский);
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- "Важен каждый" (руководитель - Сергей Двирко);
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- "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер);
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- "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (руководитель - Оксана Живага);
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- "Киевляне прежде всего!" (Руководитель - Михаил Матухно);
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- "Оппозиционный блок" (руководитель - Александр Касянюк).
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Кроме того, по признакам нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии было составлено 4 протокола.
Дополнение
НАПК в 2020 году составило 246 протоколов в отношении руководителей и уполномоченных лиц политических партий за нарушение порядка отчетности и непредоставления агентству информации.
Еще 234 протоколов НАПК в 2020 году составило за неуведомление о конфликте интересов, совершение действий в условиях конфликта интересов (ст. 172-7 КУоАП), нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности (ст. 172-4 КУоАП) и нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков (ст. 172-5 КУоАП).