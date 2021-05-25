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НАПК заподозрило двух нардепов в конфликте интересов: будут разбираться через суд

Киев • УНН

 • 22383 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) за прошедшую неделю составило и направило в суд 28 административных протоколов, в частности, в отношении двух народных депутатов - Михаила Папиева и Вадима Рабиновича. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

НАПК заподозрило двух нардепов в конфликте интересов: будут разбираться через суд

Детали

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 7 протоколов, в частности, в отношении таких лиц:

  • Вячеслав Саулко, мэр Переяслава (2 протокола);
  • Виталий Граждан, Белгород-Днестровский городской голова;
  • Михаил Папиев, народный депутат Украины;
  • Вадим Рабинович, народный депутат Украины.

Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий были составлены 8 протоколов в отношении представителей таких партий:

  • "Социал-демократическая партия" (руководитель - Александр Сугоняко) (2 протокола);
  • "Республиканская христианская партия" (руководитель - Николай Поровский);
  • "Важен каждый" (руководитель - Сергей Двирко);
  • "Патриотическая партия Украины" (руководитель - Николай Габер);
  • "Блок Вилкула "Украинская перспектива" (руководитель - Оксана Живага);
  • "Киевляне прежде всего!" (Руководитель - Михаил Матухно);
  • "Оппозиционный блок" (руководитель - Александр Касянюк).

Кроме того, по признакам нарушения порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии было составлено 4 протокола.

Дополнение

НАПК в 2020 году составило 246 протоколов в отношении руководителей и уполномоченных лиц политических партий за нарушение порядка отчетности и непредоставления агентству информации.

Еще 234 протоколов НАПК в 2020 году составило за неуведомление о конфликте интересов, совершение действий в условиях конфликта интересов (ст. 172-7 КУоАП), нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности (ст. 172-4 КУоАП) и нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков (ст. 172-5 КУоАП).

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