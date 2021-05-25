НАЗК запідозрило двох нардепів у конфлікті інтересів: розбиратиметься через суд

Деталі

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду 7 протоколів, зокрема, стосовно таких осіб:



Вячеслав Саулко, міський голова Переяслава (2 протоколи);



Віталій Граждан, Білгород-Дністровський міський голова;



Михайло Папієв, народний депутат України;



Вадим Рабінович, народний депутат України.



Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені 8 протоколів щодо представників таких партій:



“Соціал-демократична партія” (керівник — Олександр Сугоняко) (2 протоколи);



“Республіканська християнська партія” (керівник — Микола Поровський);



“Важливий кожен” (керівник — Сергій Двірко);



“Патріотична партія України” (керівник — Микола Габер);



“Блок Вілкула "Українська перспектива” (керівник — Оксана Живага);



“Кияни передусім!” (керівник — Михайло Матухно);



“Опозиційний блок” (керівник — Олександр Касянюк).



Окрім того, за ознаками порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії було складено 4 протоколи.

Доповнення

НАЗК у 2020 році склало 246 протоколів щодо керівників та уповноважених осіб політичних партій за порушення порядку звітування та ненадання агентству інформації.

Ще 234 протоколів НАЗК у 2020 році склало за неповідомлення про конфлікт інтересів, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП), порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП) й порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КУпАП).