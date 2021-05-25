НАЗК запідозрило двох нардепів у конфлікті інтересів: розбиратиметься через суд
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 28 адміністративних протоколів, зокрема, щодо двох народних депутатів - Михайла Папієва та Вадима Рабіновича. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЗК.
Деталі
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду 7 протоколів, зокрема, стосовно таких осіб:
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- Вячеслав Саулко, міський голова Переяслава (2 протоколи);
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- Віталій Граждан, Білгород-Дністровський міський голова;
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- Михайло Папієв, народний депутат України;
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- Вадим Рабінович, народний депутат України.
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Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені 8 протоколів щодо представників таких партій:
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- “Соціал-демократична партія” (керівник — Олександр Сугоняко) (2 протоколи);
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- “Республіканська християнська партія” (керівник — Микола Поровський);
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- “Важливий кожен” (керівник — Сергій Двірко);
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- “Патріотична партія України” (керівник — Микола Габер);
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- “Блок Вілкула "Українська перспектива” (керівник — Оксана Живага);
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- “Кияни передусім!” (керівник — Михайло Матухно);
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- “Опозиційний блок” (керівник — Олександр Касянюк).
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Окрім того, за ознаками порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії було складено 4 протоколи.
Доповнення
НАЗК у 2020 році склало 246 протоколів щодо керівників та уповноважених осіб політичних партій за порушення порядку звітування та ненадання агентству інформації.
Ще 234 протоколів НАЗК у 2020 році склало за неповідомлення про конфлікт інтересів, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП), порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП) й порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5 КУпАП).