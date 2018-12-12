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НАПК вызвало на собеседование Логвинского и Дунаева

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило 7 должностных лиц на ознакомление с протоколами об административных правонарушениях. Среди них двое - народные депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК вызвало на собеседование Логвинского и Дунаева

“Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, приглашены должностные лица в Национальное агентство для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протоколов об административном правонарушении”, — говорится в сообщении.

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В частности, по основаниям нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

  • Логвинского Георгия Владимировича, народного депутата (в период с 10 по 13 декабря 2018 года в течение рабочих часов).
  • Дунаева Сергея Володимировача, народного депутата (в период с 10 по 13 декабря 2018 года в течение рабочих часов).
  • Федорук Александру Владимировну, депутата Ивано-Франковского городского совета (на 12 декабря 2018 года в течение рабочих часов).
  • Омельяненко Наталью Ивановну, депутата Лубенского городского совета, директора коммунального предприятия исполнительного комитета Лубенского городского совета “Ритуалсервис” (на 12 декабря 2018 года в течение рабочих часов).

    • Стоит отметить, что 1 октября текущего года НАПК уже вызвало на собеседование народного депутата от фракции “Народный фронт” Георгия Логвинского из-за ситуации вокруг САП. Также напомним, что представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа от Оппозиционного блока Сергея Дунаева, которое было направлено генпрокурором еще в мае, Верховная Рада на голосовании 4 октября не поддержала.

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    По причинам нарушения сроков предоставления информации по запросу Национального агентства:

  • Бондаря Владимира Нальковича, заместителя председателя Государственного лесного агентства Украины (в период с 13 по 14 декабря 2018 года в течение рабочих часов).

    • По причинам несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременного представления декларации:

    • Марченко Юлию Андреевну, судью Ровенского апелляционного хозяйственного суда (на 10:00 12 декабря 2018 года).
    • Бабенко Алексея Александровича, начальника отдела Департамента миниципальной безопасности Одесского городского совета (на 11:00 13 декабря 2018 года).

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    Национальное агентство установило, что находясь в статусе лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на которых распространяется действие Закона Украины “О предотвращении коррупции”, семь должностных лиц нарушили требования этого Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, сроков уведомления о существенных изменения в имущественном состоянии, декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и сроков предоставления ответа на запрос Национального агентства.

    Георгий Логвинский — с 27 ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии “Народный фронт”. В 2017 году он исполнял обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины.

    Сергей Дунаев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Оппозиционный блок, победивший на выборах в одномандатном избирательном округе № 107 (Луганская область) в октябре 2014 года.

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