НАЗК викликало на співбесіду Логвинського і Дунаєва

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 30305 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72060 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59202 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74312 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91129 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86582 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171998 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99944 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72585 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 329359 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10457 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 8962 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 15118 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 5574 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 13901 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172001 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329360 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262526 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373435 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 30315 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16140 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21377 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27262 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48107 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАЗК викликало на співбесіду Логвинського і Дунаєва

Київ • УНН

 • 12943 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції запросило 7 посадовців на ознайомлення з протоколами про адміністративні правопорушення. Серед запрошених двоє - народні депутати України. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

НАЗК викликало на співбесіду Логвинського і Дунаєва

“Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено посадовців до Національного агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративне правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК викликало чотирьох посадовців “на килим”

Зокрема, з підстав порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  • Логвинського Георгія Володимировича, народного депутата (у період з 10 по 13 грудня 2018 року протягом робочих годин).
  • Дунаєва Сергія Володимировача, народного депутата (у період з 10 по 13 грудня 2018 року протягом робочих годин).
  • Федорук Олександру Володимирівну, депутата Івано-Франківської міської ради (на 12 грудня 2018 року протягом робочих годин).
  • Омельяненко Наталію Іванівну, депутата Лубенської міської ради, директора комунального підприємства виконавчого комітету Лубенської міської ради “Ритуалсервіс” (на 12 грудня 2018 року протягом робочих годин).

    • Варто зазначити, що 1 жовтня поточного року НАЗК вже викликало на співбесіду народного депутата від фракції “Народний фронт” Георгія Логвинського через ситуацію довкола САП. Також нагадаєм, що подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, було направлено генпрокурором ще у травні, Верховна Рада на голосуванні 4 жовтня не підтримала.

    Зазначалось, що Дунаєв не вказав у декларації за 2015 рік 10 суб’єктів господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства

    З підстав порушення строків надання інформації на запит Національного агентства:

  • Бондаря Володимира Нальковича, заступника голови Державного лісового агентства України (у період з 13 по 14 грудня 2018 року протягом робочих годин).

    • З підстав несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання декларації:

    • Марченко Юлію Андріївну, суддю Рівненського апеляційного господарського суду (на 10:00 12 грудня 2018 року).
    • Бабенка Олексія Олександровича, начальника відділу Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради (на 11:00 13 грудня 2018 року).

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК назвало топ-порушників листопада

    Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, сім посадових осіб порушили вимоги цього Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, строків подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та строків надання відповіді на запит Національного агентства.

    Георгій Логвинський — з 27 листопада 2014 року народний депутат Верховної ради України VIII скликання від партії “Народний фронт”. У 2017 році він виконував обов’язки віце-президента ПАРЄ від України.

    Сергій Дунаєв - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції Опозиційний блок, який переміг на виборах у одномандатному виборчому окрузі № 107 (Луганська область) у жовтні 2014 року.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика
    Brent
    $64.71
    Bitcoin
    $82,969.30
    S&P 500
    $5,340.01
    Tesla
    $246.88
    Газ TTF
    $33.46
    Золото
    $3,248.44
    Ethereum
    $1,554.36