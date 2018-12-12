НАЗК викликало на співбесіду Логвинського і Дунаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції запросило 7 посадовців на ознайомлення з протоколами про адміністративні правопорушення. Серед запрошених двоє - народні депутати України. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено посадовців до Національного агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення протоколів про адміністративне правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
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Зокрема, з підстав порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
Варто зазначити, що 1 жовтня поточного року НАЗК вже викликало на співбесіду народного депутата від фракції “Народний фронт” Георгія Логвинського через ситуацію довкола САП. Також нагадаєм, що подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, було направлено генпрокурором ще у травні, Верховна Рада на голосуванні 4 жовтня не підтримала.
Зазначалось, що Дунаєв не вказав у декларації за 2015 рік 10 суб’єктів господарської діяльності, кінцевим бенефіціарним власником яких він є.
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З підстав порушення строків надання інформації на запит Національного агентства:
З підстав несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та несвоєчасного подання декларації:
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- Марченко Юлію Андріївну, суддю Рівненського апеляційного господарського суду (на 10:00 12 грудня 2018 року).
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- Бабенка Олексія Олександровича, начальника відділу Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради (на 11:00 13 грудня 2018 року).
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Національне агентство встановило, що перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, сім посадових осіб порушили вимоги цього Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, строків подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та строків надання відповіді на запит Національного агентства.
Георгій Логвинський — з 27 листопада 2014 року народний депутат Верховної ради України VIII скликання від партії “Народний фронт”. У 2017 році він виконував обов’язки віце-президента ПАРЄ від України.
Сергій Дунаєв - народний депутат Верховної Ради VIII скликання від фракції Опозиційний блок, який переміг на виборах у одномандатному виборчому окрузі № 107 (Луганська область) у жовтні 2014 року.