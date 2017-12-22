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НАПК проведет полную проверку деклараций еще десяти человек

Киев • УНН

 • 11159 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций еще 10 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Решения были приняты на заседании Национального агентства сегодня, 22 декабря, передает УНН.

НАПК проведет полную проверку деклараций еще десяти человек

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

Билык Ольга Николаевна, депутат Донецкого поселкового совета Балаклейский район Харьковской области, за 2016 (1 декларация);

Кириченко Максим Анатольевич, заместитель начальника службы военизированной охраны регионального филиала "Одесская железная дорога" открытого акционерного общества "Укрзализныця", за 2016 (1 декларация);

Лабунская Анжелика Викторовна, депутат Житомирского областного совета, 2015 и 2016 годы (2 декларации);

Лукьянов Леонид Анатольевич, заместитель директора коммунального автотранспортного предприятия №273904, за 2016 (1 декларация);

Махник Роман Петрович, депутат седьмого созыва Соледарский городского совета Донецкой области, за 2016 (1 декларация);

Педченко Василий Иванович, депутат Мироновской районного совета Киевской области, за 2016 (1 декларация);

Пидюра Сергей Михайлович, депутат Житомирского городского совета, за 2016 (1 декларация);

Рожков Валерий Валентинович, директор коммунального автотранспортного предприятия №273904, за 2016 (1 декларация);

Румянец Роман Николаевич, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховской городского совета Донецкой области, за 2016 (1 декларация);

Черненький Роман Владимирович, заместитель начальника отдела полиции №1 Днепровского Управление полиции ГУНП в городе Киеве, за 2016 (1 декларация).

В НАПК добавили, что проверки указанных деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия указанных решений.

Напомним, Соломенский районный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение административного протокола, составленного НАПК на председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

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