НАПК проведет полную проверку деклараций еще десяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций еще 10 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Решения были приняты на заседании Национального агентства сегодня, 22 декабря, передает УНН.
Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:
Билык Ольга Николаевна, депутат Донецкого поселкового совета Балаклейский район Харьковской области, за 2016 (1 декларация);
Кириченко Максим Анатольевич, заместитель начальника службы военизированной охраны регионального филиала "Одесская железная дорога" открытого акционерного общества "Укрзализныця", за 2016 (1 декларация);
Лабунская Анжелика Викторовна, депутат Житомирского областного совета, 2015 и 2016 годы (2 декларации);
Лукьянов Леонид Анатольевич, заместитель директора коммунального автотранспортного предприятия №273904, за 2016 (1 декларация);
Махник Роман Петрович, депутат седьмого созыва Соледарский городского совета Донецкой области, за 2016 (1 декларация);
Педченко Василий Иванович, депутат Мироновской районного совета Киевской области, за 2016 (1 декларация);
Пидюра Сергей Михайлович, депутат Житомирского городского совета, за 2016 (1 декларация);
Рожков Валерий Валентинович, директор коммунального автотранспортного предприятия №273904, за 2016 (1 декларация);
Румянец Роман Николаевич, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховской городского совета Донецкой области, за 2016 (1 декларация);
Черненький Роман Владимирович, заместитель начальника отдела полиции №1 Днепровского Управление полиции ГУНП в городе Киеве, за 2016 (1 декларация).
В НАПК добавили, что проверки указанных деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия указанных решений.
Напомним, Соломенский районный суд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение административного протокола, составленного НАПК на председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.