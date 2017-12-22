НАПК проведет полную проверку деклараций еще десяти человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку деклараций еще 10 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Решения были приняты на заседании Национального агентства сегодня, 22 декабря, передает УНН.