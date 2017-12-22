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НАЗК проведе повну перевірку декларацій ще десяти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку декларацій ще 10 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Рішення були прийняті на засіданні Національного агентства сьогодні, 22 грудня, передає кореспондент УНН.

НАЗК проведе повну перевірку декларацій ще десяти осіб

Суб’єкти декларування, щодо яких розпочнуть перевірку:

Білик Ольга Миколаївна, депутат Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області, за 2016 рік (1 декларація);

Кириченко Максим Анатолійович, заступник начальника служби воєнізованої охорони регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", за 2016 рік (1 декларація);

Лабунська Анжеліка Вікторівна, депутат Житомирської обласної ради, за 2015 та 2016 роки (2 декларації);

Лук’янов Леонід Анатолійович, заступник директора Комунального автотранспортного підприємства № 273904, за 2016 рік (1 декларація);

Махник Роман Петрович, депутат сьомого скликання Соледарської міської ради Донецької області, за 2016 рік (1 декларація);
Педченко Василь Іванович, депутат Миронівської районної ради Київської області, за 2016 рік (1 декларація);

Пидюра Сергій Михайлович, депутат Житомирської міської ради, за 2016 рік (1 декларація);

Рожков Валерій Валентинович, директор Комунального автотранспортного підприємства №273904, за 2016 рік (1 декларація);

Романець Роман Миколайович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Курахівської міської ради Донецької області, за 2016 рік (1 декларація);

Чорненький Роман Володимирович, заступник начальника відділу поліції №1 Дніпровського Управління поліції ГУНП у місті Києві, за 2016 рік (1 декларація).

У НАЗК додали, що перевірки зазначених декларацій триватимуть 60 календарних днів та розпочнуться наступного дня за днем прийняття зазначених рішень.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва переніс на невизначений термін розгляд адміністративного протоколу, складеного НАЗК на голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

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