НАПК проведет полную проверку деклараций 19 чиновников

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о проведении полной проверки деклараций 19 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - сказано в сообщении.

В частности, будут проверены декларации первого заместителя Главы Администрации Президента Виталия Ковальчука, городского головы Краматорска Андрея Панкова, заместителя председателя Счетной палаты Александра Яременко, начальника отдела прокуратуры города Киева Николая Баранова и других.

Проведение полных проверок начинается по информации о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, касающихся конкретного субъекта декларирования и содержащих фактические данные или утверждение, которые могут быть проверены.

Проверка продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия соответствующего решения.

Как сообщал УНН, в Украине запустили чат-бота для заполнения электронной декларации.